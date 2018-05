Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Bruno de Carvalho será arrastado nas investigações ou internado", diz Ricciardi

Banqueiro nega acusações do presidente leonino, garantindo não ser o "estratega", da crise.

18:02

José Maria Ricciardi negou ser o "estratega de tudo o que se está a passar", nas palavras de Bruno de Carvalho, considerando que o atual presidente do Sporting ou será "arrastado" nas investigações judiciais que envolvem o clube ou... acabará internado num hospício.



"Face às lamentáveis declarações de Bruno de Carvalho, que além de acusar os jornalistas de terem um comportamento vil, chega ao nível de dizer que os tristes acontecimentos em Alcochete foram provocadas pelos próprios jogadores. As declarações sobre mim são um verdadeiro elogio para mim. Só vejo dois destinos: um é ser arrastado nas investigações criminais graves que envolvem o Sporting; o segundo é ser internado numa instituição psiquiátrica, que penso que também tem de ser considerado", começou por dizer o antigo membro do Conselho Leonino à SIC Notícias



Ricciardi nega as várias acusações de que foi alvo, inclusivamente as de agir em conluio com Álvaro Sobrinho, acionista do clube que também virou costas a Bruno de Carvalho: "Não falo com Sobrinho há anos e limitei-me apenas a falar dos riscos que o clube atravessa. Não estou por detrás de nenhuma cabala."



Sobre a acusação feita por Bruno de Carvalho de que tentou, pela sua empresa, assessorar o negócio do empréstimo do Montepio ao Sporting, Ricciardi também negou: "isso e todas as outras questões são absolutamente falsas e isso será comprovado em tribunal se ele não for considerado inimputável."