Presidente do Sporting suspende Jorge Jesus

Luís Martins e Nelson deverão dirigir o Sporting na final da Taça. Jesus reúne-se com advogado.

14.05.18

Bruno de Carvalho suspendeu esta segunda-feira Jorge Jesus e a restante equipa técnica do Sporting. O presidente do clube comunicou ao treinador que não o quer a orientar a equipa na final da Taça de Portugal.



Nelson, treinador de guarda-redes e Luís Martins, da equipa B, são os nomes avançados para orientar a equipa contra o Desportivo das Aves, no Jamor, no jogo do próximo domingo.





Ao que o CM apurou, Jorge Jesus saiu de Alvalade para se reunir com um o seu advogado, depois de ter recebido uma nota de culpa relativa ao processo disciplnar que lhe foi instaurado pelo Sporting.



Bruno de Carvalho manifestou intenção de despedir o treinador, alegando justa causa por quebra de lealdade, mas terá manifestado a intenção de chegar a um acordo de saída que inclua uma cláusula para que Jesus não possa ingressar no Benfica ou no FC Porto.

O treinador e a sua equipa técnica foram chamados a Alvalade na tarde desta segunda-feira. Após uma reunião com a direção do clube que durou várias horas - e na qual estiveram presentes alguns dos jogadores mais importantes do plantel - foi comunicada a suspensão de Jesus e da sua equipa técnica.

Os jogadores terão ficado do lado de Jesus, pelo que volta a incerteza sobre eventuais suspensões no plantel, sem se perceber, para já, que atletas estarão disponíveis para a final da Taça de Portugal.



Um dia depois da derrota perante o Marítimo que relegou os leões para o terceiro lugar na I Liga, Bruno de Carvalho entra, definitivamente, em rota de colisão com o treinador que foi resgatar ao Benfica há três épocas.