Bruno diz a Patrício como sair: "é trazer uma proposta igual à do Nápoles mas sem Adriens"

Dirigente deixou mensagem ao guarda-redes durante a sessão de esclarecimento aos sócios, na Feira.

20:20

Bruno de Carvalho deixou esta sexta-feira uma mensagem a Rui Patrício, guarda-redes que rescindiu contrato com o Sporting, dizendo que assina de imediato uma proposta que este lhe traga se respeitar algumas condições.



"Se for apresentada ao Sporting uma proposta exatamente nos mesmos moldes do que foi feito pelo Nápoles, e retirar Adriens e aquilo do Godinho Lopes, eu assino o contrato. Para o jogador em causa eu digo: é trazer a proposta. O jogador que escolha o clube que quiser, só não pode ser um português. Trazer a proposta igual à do Nápoles mas sem mistura de assuntos. Porque os jogadores não devem ser usados para acerto de contas", referiu na sessão de esclarecimento aos sócios em Santa Maria da Feira.



"Caríssimo Rui, uma proposta igual à proposta do Nápoles, exatamente nas mesmas condições, sem chantagens de contratos que tinham a ver com a Gestifute e Adrien lá no meio", resumiu o presidente dos leões.



Bruno de Carvalho referia-se à alegada exigência da Gestifute que, segundo o presidente leonino, pediu 7 milhões ao Sporting pelo negócio de 18 milhões propostos pelo Wolverhampton. Seriam, diz o dirigente, 3 milhões pelo negócio de Patrício e outros 4 milhões relativos à transferência de Adrien para o Leicester, na época passada.



A Gestifute respondeu negando ter feito qualquer exigência nesse sentido e acusando Bruno de ter feito abortar o negócio ao exigir mais dois milhões de euros. A empresa de Jorge Mendes diz ainda que foi o Sporting que pediu ajuda para arranjar clube para o guarda-redes.