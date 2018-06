"Quando sairmos daqui se calhar o plantel já foi todo", diz Bruno de Carvalho

Presidente do Sporting reage com ironia a rescisões, durante sessão de esclarecimento aos sócios.

19:38

Bruno de Carvalho reagiu esta sexta-feira com ironia às três rescisões já conhecidas de jogadores do Sporting."Quando sairmos daqui [da sessão de esclarecimento aos sócios em Santa Maria da Feira] se calhar o plantel já foi todo", disse o presidente do clube durante a sessão de esclarecimentos do Conselho Diretivo que decorre em Santa Maria da Feira e já reagiu à vaga de rescisões no clube de Alvalade.Em relação às cartas de rescisão do guarda-redes e de Podence, o presidente afirmou que o texto apresentado era exatamente igual. "Em 34 páginas, apenas a assinatura mudou", declarou o mesmo.Para Bruno de Carvalho, os jogadores do clube foram "manipulados" e, por essa razão, espera que estes dias sirvam para que estes reflitam sobre o assunto.Segundo o mesmo, os sócios não vão conseguir encontrar elementos do conselho como os presentes. "Este carinho, carácter, lealdade, resiliência e força interna não arranjam", declarou aos presentes no Europarque.Após várias manifestações de desagrado por parte de alguns sócios referente às rescisões dos jogadores, Bruno pediu aos mesmos que tivessem mais calma. "Vamos ter serenidade. Não vamos cometer erros. Os jogadores tem sete dias, não podemos ser assim. Todos nós erramos", pediu apesar da tristeza e frustação que entende que todos aqueles que amam o Sporting sentem neste momento.Para além de responder às perguntas dos sócios, Bruno de Carvalho deixou ainda um aviso aos jogadores que pretendem rescindir com o clube. "Espero que tenham noção da confusão em que se estão a meter não só a nível desportivo como financeiro e pessoal", explicou.Para o presidente, a rescisão é igualmente uma acusação ao presidente, que pode terminar num "caminho legal".

"Espero que respirem fundo e entendam as consequências", rematou o mesmo.