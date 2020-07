Bruno Fernandes dá ao Sporting mais 10 milhões de euros

Bruno Fernandes ajudou este domingo o Man. United a garantir o apuramento para a Liga dos Campeões ao marcar, de penálti, um dos dois golos da vitória (2-0) sobre o Leicester e garantiu mais 10 milhões de euros para o Sporting.









O médio internacional português transferiu-se em janeiro do Sporting para o United a troco de 55 milhões de euros, mais 25 milhões por objetivos. Desta verba variável, Bruno Fernandes cumpriu este domingo duas delas, o que vale duas parcelas de cinco milhões. A primeira foi conseguida só pelo facto de ter entrado em campo, pois cumpriu a série de 20 jogos pelos red devils. Contribuiu com mais cinco com o apuramento do clube para a Champions. Os restantes 15 milhões variáveis prendem-se com prémios individuais que sejam obtidos pelo jogador, como uma possível conquista da Bola de Ouro.

Bruno Fernandes teve um papel determinante no 3º lugar do Man. United. Chegou numa altura de grande turbulência e contestação. A equipa estava a seis pontos do 4º lugar (Chelsea) e acabou apenas atrás do campeão Liverpool e do Man. City. O médio entrou humilde na equipa e acabou como principal revelação. Jogou 14 jogos na Liga inglesa (nove vitórias, cinco empates e oito golos), três na Taça de Inglaterra (um golo) e três na Liga Europa (um golo).





A derrota no dérbi com o Benfica (1-2) fez aumentar a contestação à estrutura leonina, nomeadamente ao presidente Frederico Varandas, ao diretor desportivo Hugo Viana e ao team manager Beto.





Os leões perderam o pódio e a entrada direta na fase de grupos da Liga dos Campeões, estando agora obrigados a disputar a 3ª pré-eliminatória a uma só mão. Se passarem terão ainda o play-off. Também Rúben Amorim, que custou 10 milhões, não está isento de críticas. Os leões regressam ao trabalho no dia 17 de agosto.