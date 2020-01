Bruno Fernandes vai receber salário de seis milhões de euros

Bruno Fernandes tem um salário de seis milhões de euros líquidos por ano à espera no Man. United.O clube inglês tem tudo acertado com o médio português: cinco anos de contrato e 100 mil libras por semana de vencimento (à cotação desta terça-feira são 116 mil euros, o que dá pouco mais de seis milhões de euros por temporada).Agora falta fechar as negociações com o Sporting. Ao que oapurou, a equipa de Manchester avança esta quarta-feira com a proposta formal: 60 milhões de euros à cabeça; mais 10 milhões por objetivos; e a cedência de um jogador.É nesta última parte que o negócio pode emperrar.Como ojá noticiou, o presidente leonino quer contar com Bruno Fernandes no dérbi de sexta-feira (21h15) frente ao Benfica e tem aproveitado a discussão em torno do jogador dos red devils que vai seguir para Alvalade para ‘congelar’ a transação. Desde a escolha do atleta à contribuição do clube inglês no pagamento dos salários, tudo tem servido para Frederico Varandas atrasar o fecho da transferência.A posição do presidente leonino está a desagradar ao United. Tal como os leões, também o Manchester vai defrontar o eterno rival no fim de semana. E para Bruno Fernandes jogar, no domingo em casa do Liverpool, a inscrição na Liga inglesa terá de ser feita até ao meio-dia de sexta-feira.A indefinição no negócio trouxe à ribalta a lista inicial de reforços para o meio-campo desejada por Solskjaer, treinador dos red devils, que esta terça-feira voltou a evidenciar desconforto quando questionado sobre o mercado. Em Inglaterra foi noticiado que Kai Havertz (Bayer Leverkusen) era a primeira escolha.James Maddison (Leicester) e Van de Beek (Ajax) também têm sido falados como potenciais reforços.Acuña integrou esta terça-feira o treino do Sporting e está apto para o dérbi de sexta-feira, com o Benfica. O argentino falhou a visita ao V. Setúbal (triunfo por 3-1) e o treino de segunda-feira devido a mialgias.O Conselho de Disciplina da FPF confirmou um jogo de suspensão para Coates, que viu o 5º amarelo. O Sporting já apresentou recurso e espera uma resposta positiva até sexta-feira.O Conselho de Disciplina da FPF aplicou 19 636 euros em multas ao Sporting devido ao clássico com o FC Porto, da 15.ª jornada. Já a queixa do Portimonense contra os leões, por incumprimento dos regulamentos da Taça da Liga, foi arquivada.