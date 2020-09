Bruno Fernandes foi titular na derrota caseira do Manchester United, por 3-1, frente ao Crystal Palace, em encontro da 2ª jornada da liga inglesa. Esta foi a estreia dos ‘red devils’ na edição 2020/21 do campeonato inglês, já que adiaram o encontro referente à primeira ronda.









O médio português, de 26 anos, viu o C. Palace colocar-se em vantagem no marcador, logo aos sete minutos, com um golo de Andros Townsend. Já na 2ª parte, Wilfred Zaha fez o segundo para os visitantes da marca de penálti. Donny van de Beek, reforço contratado ao Ajax, foi lançado por Solskjaer, técnico do Man. United, aos 67’ e ao minuto 80 reduziu para 1-2. Contudo, o avançado costa-marfinense Zaha ainda bisou na partida, ao apontar o terceiro golo do Crystal Palace aos 85 minutos.

Já o Leeds venceu o Fulham, com Ivan Cavaleiro de início, por 4-3, com o avançado português do Leeds, Hélder Costa, a bisar no encontro. Enquanto o Everton, que teve André Gomes a titular, ganhou 5-2 ao West Bromwich Albion (WBA), sendo que o 2º golo do WBA foi apontado pelo ex-Sporting Matheus Pereira, que cobrou um livre de forma exímia.