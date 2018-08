Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carlos Vieira diz que Dias Ferreira tem as melhores condições para gerir dossier financeiro

Membro da antiga direção do Sporting deixou críticas aos candidatos das restantes listas.

19:49

Carlos Vieira, membro da antiga direção do Sporting, descansou esta quinta-feira os sócios, ao afirmar que existe base de sustentação para pagar a dívida e frisou que Dias Ferreira reúne as melhores condições para gerir o dossier financeiro.



"Continua a ser negociada toda a dívida que tem que ser paga à banca até final do ano e, havendo sustentação e credibilidade dos elementos que vão negociar, havendo interesse por um produto que tem sustentação económica e financeira, o Sporting pode criar as condições para reduzir a sua dívida", começou por dizer Carlos Vieira.



O antigo responsável pelo departamento financeiro dos 'leões' adiantou ainda que estão a ser garantidas "as receitas de futuro para cumprir o financiamento", falando mesmo em "oportunidade única" perante o contexto.



De seguida, acabou por defender o candidato que apoia e que considera reunir as condições para gerir a pasta que até há bem pouco tempo era a sua.



"Reconheço nesta equipa o conhecimento para gerirem os dossiers que não me parece que os outros tenham capacidade, até mesmo para ficar com 100% da SAD", revelou.



Carlos Vieira deixou mesmo críticas aos candidatos das restantes listas, acusando-os de quererem apenas criar ruído.



"Alguns candidatos estão numa onda que não é a sua. Conseguem criar ruído, instabilidade nas pessoas e procuram angariar alguns votos. O Sporting tem nos seus quadros pessoas altamente competentes que estão a acompanhar este processo", declarou.



Também o candidato da lista F, Dias Ferreira, abordou o tema e justificou a presença de Carlos Vieira na sua sede, em Lisboa.



"Sendo difícil [a situação], não me preocupa. Tem estado a ser tratada e conhece-a, porque vem da anterior direção. Dentro dessa tranquilidade que tenho visto a comissão de gestão veio confirmar o que eu dizia: está controlada", esclareceu.



Dias Ferreira lembrou ainda que foi o único dos sete candidatos que procurou "acalmar os ânimos em vez de lançar alarmes".



Concorrem à presidência do Sporting, além de Dias Ferreira, outros seis candidatos: Pedro Madeira Rodrigues, João Benedito, Frederico Varandas, José Maria Ricciardi, Rui Jorge Rego e Fernando Tavares Pereira.



As eleições estão agendadas para 08 de setembro.