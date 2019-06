Carro de José Antonio Reyes seguia a 237 km/hora

O Mercedes S550 Brabus de Reyes despistou-se devido ao rebentamento de um pneu quando seguia a 237 km/hora, de acordo com um relatório da Guardia Civil espanhola.O excesso de velocidade, de resto, foi o motivo de um comentário de Santiago Canizares, antigo guarda-redes internacional espanhol, que abriu uma polémica em Espanha."Circular em excesso de velocidade é uma atitude reprovável. O acidente fez mais vítimas além do condutor. Reyes não merece uma homenagem como se fosse um herói", escreveu na rede social Twitter o antigo guardião do Real Madrid e do Valência.Canizares fez saber ainda que, apesar da sua opinião, "isso não impede que lamente o ocorrido", mas tal não evitou a proliferação de críticas.Reyes, futebolista de 35 anos que representou o Benfica em 2008/09, morreu na sequência de um despiste do Mercedes que conduzia, numa autoestrada entre Sevilha e Utrera, localidade onde nasceu.Com o antigo internacional espanhol seguiam dois primos, que também faleceram, um deles no local e outro a caminho do hospital.O funeral de Reyes terá lugar hoje, em Utrera, depois de ontem o seu corpo ter estado em câmara ardente no estádio Sánchez-Puzjuán, em Sevilha.