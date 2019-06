O futebolista José Antonio Reyes conduzia a 237 km/h quando pneu rebentou e se deu o acidente fatal, segundo o relatório da Guardia Civil citado pelo jornal espanhol Mundo Deportivo.A informação avançada é o resultado dos primeiros testes realizados no local do acidente.

Nesse relatório é dito que, quando o pneu do Mercedes Brabus S550 rebentou, o carro despistou-se do quilómetro 18 da auto-estrada A-376, que faz a ligação a Utrera.



A viatura ainda andou cerca de 200 metros, capotou várias vezes e acabou por chocar contra separadores de obras que se encontravam no local.



Posteriormente, o carro incendiou-se.



O acidente que tirou a vida a Reyes e outras duas pessoas ocorreu cerca das 11h40 deste sábado, na cidade de onde o jogador é natural.