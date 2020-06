Cédric Soares assina contrato de "longo prazo" com Arsenal

O futebolista internacional português Cédric Soares assinou um contrato de "longo prazo" com o Arsenal, depois de ter chegado aos 'gunners' por empréstimo do Southampton, anunciou esta quarta-feira o clube londrino, sem revelar a duração do vínculo.

"Temos o prazer de confirmar que os defesas David Luiz, Pablo Mari e Cedric Soares acordaram ficar connosco depois do fim da temporada. Além disso, Dani Ceballos prolongou o seu empréstimo do Real Madrid até ao fim da presente época", lê-se no sítio dos 'gunners' na Internet.

Sobre a duração do contrato do defesa português, o clube, 10.º classificado da Premier League, diz apenas que Cedric Soares "vai jogar no clube de forma permanente, mediante um contrato de longo prazo".

Fonte da assessoria do jogador, que atualmente recupera de uma fratura no nariz, explicou à Lusa que o contrato poderá chegar às quatro temporadas de duração, até junho de 2024.

Cédric Soares, de 28 anos, que atualmente recupera de uma fratura no nariz, jogava desde 2015/16 nos 'saints', que o cederam em 2018/19 ao Inter Milão e esta temporada ao Arsenal. Antes, o lateral cumpriu praticamente toda a carreira no Sporting, com a exceção da época 2011/12, em que alinhou na Académica, por empréstimo dos 'leões'.

Além do título de campeão europeu conquistado pela seleção portuguesa, em 2016, Cédric Soares conta no currículo com duas Taças de Portugal, uma erguida ao serviço da 'briosa' e outra pelo Sporting.

"O Cédric vai ser um jogador importante. Tem sido infeliz com as lesões, mas está próximo de regressar e isso dá-nos mais força na lateral direita", afirmou o diretor técnico dos londrinos, Edu, citado pelo clube.

O defesa central brasileiro David Luiz, antigo jogador do Benfica, de 33 anos, prolongou o contrato até junho de 2021, enquanto Pablo Mari "vai completar a desvinculação do Flamengo e assinar um contrato de longo prazo assim que a 'janela' de transferências abra, no mês que vem".

Após 30 jornadas, o Arsenal segue no 10.º lugar da Liga inglesa, com 40 pontos, menos 43 do que o líder Liverpool.