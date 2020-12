Centenas de adeptos sportinguistas reuníram-se esta sexta-feira junto ao Estádio de Alvalade em protesto contra a arbitragem do último jogo dos leões contra o Famalicão.O ajuntamento viola as regras da DGS no combate à pandemia da Covid-19, com centenas de pessoas sem cumprir o distancamento.O Sporting joga hoje com o Paços de Ferreira, às 21h15, para a Taça de Portugal.Em atualização