Os adeptos do Benfica vão sair do Estádio da Luz às 18h30, fazendo a pé a deslocação até Alvalade. A PSP espera que comecem a entrar na porta 1 a partir das 19h30.

Os adeptos do Benfica já saíram do Estádio da Luz rumo a Alvalade.--Sporting e Benfica defrontam-se esta sexta-feira na última jornada da primeira volta da I Liga de futebol, num dérbi de grande rivalidade, do qual o FC Porto espera poder vir a tirar proveito.

A 17.ª jornada chega com Benfica e FC Porto praticamente 'isolados' na candidatura ao título, separados por quatro pontos, mas com uma distância significativa para o Sporting, quarto, a 16 pontos das 'águias', e 12 dos 'dragões'.