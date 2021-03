Sérgio Conceição vive momentos difíceis no FC Porto e o seu futuro no clube está dependente da Liga dos Campeões, apurou o Correio da Manhã.









O técnico está a dez pontos do líder Sporting na Liga, mas foi a forma como foi derrotado na Taça de Portugal com o Sp. Braga que aumentou a onda de críticas. A Sérgio Conceição resta agora lutar com a Juventus pelos quartos de final da Liga dos Campeões. O FC Porto venceu no Dragão por 2-1, mas a vantagem pode ser curta para o jogo de terça-feira em Turim. É que basta a Cristiano Ronaldo e Cia. fazer um golo para ficar em vantagem na eliminatória.

O significativo encaixe financeiro pode ser um balão de oxigénio para o treinador, claramente debilitado com as últimas exibições. Frente ao Sp. Braga caiu com estrondo. A equipa portista, que até começou em vantagem fruto do empate a uma bola em Braga, só equilibrou o jogo quando ficou com mais um elemento em campo. Esteve a perder por 0-3 à passagem da meia hora e só reagiu com mais um elemento. A juntar a isso está ainda a incapacidade da equipa portista no jogo com o Sporting. Estava obrigada a vencer e não foi além de um nulo. As críticas visam ainda a incapacidade do técnico em segurar e liderar o grupo que só na Liga dos Campeões tem deixado uma boa imagem. Um novo desaire pode ser o fim do ‘projeto Conceição’.







julen lopetegui quer corona no sevilha



Julen Lopetegui, treinador do Sevilha, quer assegurar a contratação de Corona na próxima temporada. Na época passada, o clube espanhol esbarrou na intransigência do FC Porto, que queria 30 milhões de euros, mas agora o técnico voltou à carga pelo mexicano, segundo o jornal espanhol ‘La Razón’. Ambos trabalharam juntos em 2015/2016 no Dragão.





homenagem a quintana



O andebol do FC Porto fez, esta quinta-feira, no Dragão Arena, uma sentida homenagem ao malogrado guarda-redes Quintana antes do jogo (38-31) com o Elverum, para a fase de grupos da Champions.