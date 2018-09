Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chaves vence Boavista com pragmatismo

Guarda-redes Helton infeliz no lance do 0-2.

Por Paulo Jorge Duarte | 09:52

O Boavista recebeu o Chaves, esta sexta-feira, e perdeu por 2-1 em jogo equilibrado. A equipa de Daniel Ramos venceu com grande pragmatismo.



Os axadrezados entraram mais acutilantes e Mateus, aos 20’, desperdiçou o golo. O jogo ganhou velocidade e foi Marcão, de grande penalidade, a inaugurar o marcador. Os panteras reagiram mas o marcador não se alterou até ao intervalo.



A 2ª parte começou da pior forma para a equipa de Jorge Simão. Ghazaryan rematou, aos 49’, ao poste da baliza de Helton. A bola ressaltou no guarda-redes e entrou. Depois Rochinha tabelou, aos 60’, com Fábio Espinho e reduziu para 1-2.



Até final, os flavienses souberam guardar a vantagem preciosa.



"Merecemos vencer o jogo"

"Foi uma vitória de muita luta, suor e dedicação. Merecemos vencer o jogo", disse Daniel Ramos, treinador do Desp. Chaves.



Já Jorge Simão, técnico do Boavista, afirmou que os axadrezados foram superiores. "É uma frustração enorme. Fomos melhores do que o adversário."