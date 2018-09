Claque do Boavista destrói restaurante e parte para agressões nos Açores

Prejuízos do restaurante foram avultados, com diversas garrafas de vinho partidas, além de copos, pratos e até a caixa registadora.

Cinco funcionários de um restaurante foram transportados para o Hospital Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, na sequência de agressões alegadamente provocadas por elementos da claque do Boavista, que defrontou este sábado o Santa Clara.

O incidente ocorreu quinta-feira e está a ser investigado pela divisão local da PSP, após os funcionários terem apresentado queixas na esquadra.



Ao que apurámos, as agressões começaram devido à demora na chegada das refeições às mesas, sendo que um dos funcionários chegou a perder os sentidos.



Os prejuízos do restaurante foram avultados, com diversas garrafas de vinho partidas, além de copos, pratos e até a caixa registadora.



Os outros clientes que estavam no local acabaram por fugir sem pagar as contas com medo de sofrerem agressões.

Contactada por Record, fonte oficial do Boavista afirmou desconhecer o episódio pelo que recusou fazer qualquer comentário sobre o assunto.