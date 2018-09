Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O último adeus a John McCain nos EUA

Obama e Bush homenagearam o herói. Trump faltou.

Por F.J.G. | 09:30

Com honras militares, os EUA despediram-se este sábado do republicano John McCain, senador pelo Arizona durante décadas e respeitado como herói da Guerra do Vietname. Os ex-presidentes George W. Bush e Barack Obama discursaram na cerimónia, na catedral de Washington. O presidente Donald Trump fez- -se representar pelo genro, Jared Kushner, e a filha, Ivanka.



"Estamos aqui reunidos para chorar a morte da grandeza americana", afirmou a filha do senador, Meghan McCain, que lamentou as críticas de Trump ao seu pai.



Obama lembrou "o guerreiro, o estadista, o patriota", que o desafiou nas presidenciais de 2008 e que nunca deixou de lutar para que os EUA representem "valores universais e a dignidade dos seres humanos". Bush, que em 2000 teve McCain como rival, homenageou o homem que "dedicou a vida aos ideais nacionais" e visou sempre mais alto.