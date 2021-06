Clippers batem Jazz e disputam acesso à final da NBA

Os Los Angeles Clippers qualificaram-se este sábado para as meias-finais dos 'play-off' da Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA) de 2021 - e, pela primeira vez, para a final na Conferência Oeste -, ao vencerem por 131-119 na receção ao Utah Jazz.

Os Clippers, que vão discutir com os Phoenix Suns a qualificação para a final da mais importante competição de basquetebol mundial, efetuaram uma sensacional recuperação nos dois últimos períodos da partida de sexta-feira (madrugada deste sábado em Lisboa), depois de terem chegado ao intervalo a perder por 50-72.

Na segunda parte do encontro, a equipa de Los Angeles obteve um parcial de 81-47, impulsionada por Terance Mann, melhor marcador do encontro, com 39 pontos, em igualdade com Donovan Mitchell, dos Jazz, por Paul George (28 pontos, nove ressaltos e sete assistências) e Reggie Jackson (27 pontos e 10 assistências).

Os Clippers, que entraram na segunda ronda dos 'play-offs' da NBA a perder por 2-0, na sequência das derrotas sofridas em Salt Lake City, por 112-109 e 117-111, impuseram-se nos quatro jogos seguintes (132-106, 118-104, 119-111 e, este sábado, 131-119), apurando-se para as meias-finais.

Na antecâmara da final da NBA de 2021, equivalente à final na Conferência Oeste, os Clippers vão defrontar os Phoenix Suns, que se tinham tornado a primeira equipa a qualificar-se para as 'meias', ao obterem o 'pleno' de triunfos (4-0) frente aos Denver Nuggets.