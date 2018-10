Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Clubes loucos por Shoya Nakajima

Avançado japonês do Portimonense teve 18 propostas no espaço de um ano.

Por Mário Morgado Ribeiro | 08:57

Shoya Nakajima é o homem do momento. O avançado do Portimonense, que marcou dois golos e fez duas assistências na vitória sobre o Sporting (4-2), recebeu 18 propostas de vários clubes no espaço de um ano, disse fonte próxima do jogador ao CM.



Entre o largo lote de interessados no avançado japonês constam Benfica, Sporting e FC Porto, mas para já, a transferência de Nakajima para um dos três grandes é muito pouco provável, garantiu a mesma fonte ao CM.



O jogador de 24 anos atravessa um bom momento de forma no Portimonense e está satisfeito por representar o clube. No entanto, o avançado não fecha as portas a uma eventual saída. De momento, o jogador japonês dá prioridade a uma aventura no estrangeiro, ao invés de reforçar o plantel de um dos três grandes.



O CM sabe que o agente de Nakajima, Theodoro Fonseca - sócio maioritário da SAD do Portimonense e responsável pela transferência de Hulk para o FC Porto -, recebeu mais ofertas pelo avançado japonês do que pelo brasileiro, agora ao serviço do Shanghai SIPG, da China.



O internacional japonês renovou no verão com o Portimonense até 2022 e a cláusula de rescisão passou dos 20 para os 40 milhões de euros.



Esse será o principal obstáculo para que Nakajima deixe o Algarve, uma vez que os responsáveis do clube pretendem um valor próximo da cláusula para libertar o jogador.



Desde a época passada que, além dos três grandes, clubes como Sevilha, Wolfsburgo, Eintracht e Shakhtar seguem de perto o avançado que esta temporada leva 4 golos e 3 assistências em 8 jogos.