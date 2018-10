Já são conhecidos os onzes do Portimonense - Sporting. Nani fica no banco

Equipas defrontam-se este domingo às 20h00.

18:58

partida da 7ª jornada do campeonato,

Onze do Sporting: Salin, Ristovski, Coates, André Pinto, Acuña, Battaglia, Bruno Fernandes e Gudelj, Jovane, Raphinha e Montero.



Este é o nosso onze incial!



Este é o nosso onze incial!

Vamos, Leões! #DiaDeSporting | #PSCSCP







Já são conhecidos os onzes iniciais do jogo entre o Portimonense e o Sporting, emque decorrerá este domingo no Estádio Municipal de Portimão pelas 20h00. Nani é uma das ausências notadas. Neste momento, os leões encontram-se em 5º lugar, com 13 pontos, ao passo que os algarvios se fixam no 18º e último lugar da tabela, com 4 pontos.Hugo Miguel vai arbitrar a partida.Leo, Lucas, Paulinho, Jackson, Shoya, Bruno Tabata, Manafá, Pedro Sá, L. Fernandes, Ruben F., Vitor Tormena.