CMTV realiza debates individuais à presidência do Sporting em horário nobre

Primeiro frente-a-frente realiza-se no próximo dia 17.

17:26

A CMTV desafiou todos os candidatos à presidência do Sporting para conjunto de debates em horário nobre, no CM Jornal. Trata-se de um modelo em que todos os candidatos vão estar frente-a-frente- com os restantes em duelos individuais e sucessivos.

Os debates terão a duração de 20 a 45 minutos, com início às 20.45 e fim até às 21.30, salvo existência de jogo de futebol e sempre moderado pelo pivot do jornal.

Os debates começam na próxima sexta-feira, dia 17, e seguirão nos dias subsequentes, até 7 de Setembro, ao ritmo de um por dia.

Calendário de debates

Dia 17 de Agosto: Frederico Varandas - João Benedito

Dia 19 agosto: Dias Ferreira - Rui Rego

Dia 20 agosto: José Maria Ricciardi - Tavares Pereira

Dia 21 Agosto: Rui Rego - Frederico Varandas

Dia 22 Agosto: João Benedito - Madeira Rodrigues

Dia 23 Agosto: Madeira Rodrigues - Rui Rego

Dia 24 Agosto: Tavares Pereira - Rui Rego

Dia 25 Agosto: Dias Ferreira - José Maria Ricciardi

Dia 26 Agosto: Frederico Varandas - Dias Ferreira

Dia 27 Agosto: José Maria Ricciardi - Rui Rego

Dia 28 agosto: Tavares Pereira - Frederico Varandas

Dia 29 de agosto: Dias Ferreira - Tavares Pereira

Dia 30 de agosto: José Maria Ricciardi - Madeira Rodrigues

Dia 31 Agosto: João Benedito - Rui Rego

Dia 1 setembro: Madeira Rodrigues - Tavares Pereira

Dia 2 de Setembro: João Benedito - Tavares Pereira

Dia 3 de Setembro: João Benedito-Dias Ferreira

Dia 4 de Setembro: Frederico Varandas - Madeira Rodrigues

Dia 5 Setembro: Madeira Rodrigues - Dias Ferreira

Dia 6 Setembro: João Benedito - José Maria Ricciardi

Dia 7 Setembro: Frederico Varandas - José Maria Ricciardi