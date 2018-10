Código de conduta impede árbitros de receber ofertas superiores a 150 euros

Conselho de Arbitragem especifica que tipo de ofertas os juízes podem aceitar.

Por Lusa | 18:35

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou esta terça-feira o código de conduta para a arbitragem, que impede os árbitros de aceitar ofertas de valor igual ou superior a 150 euros nas provas nacionais.

Não obstante os árbitros poderem receber ofertas até ao valor acima referido, o CA da FPF insta-os a "absterem-se de aceitar qualquer tipo de oferta, independentemente do valor e a qualquer título, de pessoas singulares e coletivas privadas ou públicas, nacionais ou estrangeiras", como reza o ponto 1 do artigo 9.º do código de conduta, que entra em vigor de imediato.

O ponto 2 do mesmo artigo, especifica que tipo de ofertas os juízes podem aceitar, considerando apenas as "simbólicas, bem como ofertas correspondentes aos usos e costumes sociais e culturais locais no exercício das suas funções".