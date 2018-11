Benfica dá um chuto na crise ao vencer em Tondela por 3-1

Encarnados estiveram a perder, mas deram a volta ao marcador.

16:28

O SL Benfica está a defrontar a equipa de Tondela, durante esta tarde chuvosa de domingo. Os clubes estão a jogar para a décima jornada da Liga NOS no Estádio João Cardoso, em Tondela.



93' - Final da partida no Estádio João Cadoso. Benfica volta às vitórias depois de quatro derrotas consecutivas.







90' - Árbitro dá mais três minutos de descontos.



90' - Grimaldo remata de cabeça mas a bola é bem afastada or Cláudio Ramos.



89' - Ruben Dias cabeceia mas não acerta na baliza.



86' - Equipa da casa substitui Xavier por João Reis. É também a última substituição.



85' - Última substituição na equipa dos encarnados. Sai Fjsa, entra Samaris.



84'- Segunda expulsão da partida! Ícaro punido por João Pinheiro por entrada dura sobre Rafa.



77' - Substituição na equipa do SL Benfica. Sai Pizzi, entra Zivkovic.



75' - Rafa marca o terceiro dos encarnados em Tondela. Ouvem-se cânticos efusivos da equipa dos encarnados em Tondela.



72' - Número 7 do Tondela cria grande oportunidade de golo, mas falha.



69' - Alterações na equipa do Tondela. Sai Jhon Murillo, entra Juan Delgado. Parou a chuva em Tondela.



64' - Goloooo! Encarnados chegam à vantagem com golo de Seferovic, assistido por André Almeida. 1- 2 em Tondela.



62' - Continuam os cartões amarelos na partida. Desta vez Fejsa!



60' - Xavier do Tondela esteve perto do segundo, mas Vlachodimos segurou a bola.



59' - Rui Vitória faz a primeira substituição na equipa. Sai Cervi, entra Seferovic.



57' - Primeira substituição no Tondela. Sai Sérgio ina, entra Jorge Fernandes.



55' - Jogo está parado em Tondela.



54' - Segundo amarelo para David Bruno. Jogador foi expulso da partida.



51' - João Pinheiro mostra amarelo a David Bruno.



50' - Remate de Pizzi à baliza que acaba por passar ao lado do poste. Benfica entra bem na segunda parte.



46' - Recomeça a partida no Estádio João Cardoso.



Ao intervalo as equipas estão empatadas a uma bola. Autogolo de Conti aos 42 segundos e golo de Jonas aos nove minutos da partida.



45' - Árbitro dá dois minutos de tempo extra na primeira parte da partida.



43' - 63 por cento de posse de bola para o Benfica. 37 por cento para o Tondela, mas resultado mantém-se: 1-1 no Estádio João Cardoso.



41' - Ruben Dias faz cabeceamento em direção à baliza da equipa adversária, mas sem sucesso.



37' - Tomané vê cartão amarelo. Plantel do Benfica reclama várias jogadas por parte do jogador do Tondela com recurso ao uso dos cotovelos.



36' - Conti tenta redimir-se e impossibilita segundo do Tondela.



35' - Canto para o Benfica. Pizzi marcou, sem perigo para a equipa da casa.



33' - Recorde-se que Benfica entra no jogo com sete pontos de atraso face ao primeiro classificado, FC Porto. Clube dos encarnados está a viver um período com quatro derrotas consecutivas, levantando questões sobre a continuação de Rui Vitória na equipa técnica do clube.



29' - Murillo remata mas bola desvia num defesa e é canto para o Tondela.



28' - Rafa faz remate com muito perigo, mas a bola vai ao poste.



23' - Xavier da equipa do Tondela vê cartão amarelo.



22' - Jogada perigosa vale um amarelo a Cervi. Este é o segundo amarelo da partida, ambos a extremos da equipa dos encarnados.



21' - Jonas ensaia um remate fora da área, mas a bola passa muito ao lado da baliza.



20' - Ouvem-se cânticos dos adeptos dos encarnados. "Força Benfica, vence por nós".



17' - Rafa vê amarelo depois de jogada perigosa num lance com Xavier.



12' - O jogo prossegue.



10' - Cenário de intensa névoa leva à interrupção do jogo. Os adeptos perdem totalmente a visibilidade.



09' - Jonas! Avançado restabelece igualdade com golo de cabeça, com assistência de André Almeida.







07' - Encarnados tentam reagir à desvantagem do marcador, mas não estão a conseguir chegar ao resultado.



02' - Num dia em que o resultado pode decidir a continuação do treinador, Benfica não começa da melhor forma.



01' - Tondela marca golo aos 42 segundos da partida. Equipa de Pepa adianta-se no marcador. Autogolo de Conti.







00' - Começa a partida no estádio João Cardoso.



Conheça o 11 inicial do Benfica:

Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Conti e Grimaldo; Fejsa, Pizzi e Gabriel; Rafa, Cervi e Jonas



Conheça o 11 inicial do Tondela:

Cláudio Ramos, David Bruno, Ícaro, Ricardo Costa e Joãozinho; H. Tavares, B. Monteiro, S. Peña; Murillo, Xavier e Tomané