Benfica 0 - 0 V. Setúbal

Hildeberto vê o cartão amarelo após falta sofre Rafa.' - Canto para o Benfica cedido por André Sousa. Canto batido, mas sem grandes consequências.Seferovic arranca em direção à baliza dos sadinos, mas estava em posição irregular. Makaridze ainda defende o remate potente do suíço das águias.- Começa a partida no Estádio da Luz.Com a chance de subir provisoriamente à liderança da Liga NOS, o Benfica defronta este sábado o V. Setúbal, num duelo no qual Bruno Lage opera algumas alterações na equipa inicial relativamente ao que tinha apresentado a meio da semana frente ao V. Guimarães.: Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Ferro, Grimaldo; Gedson, Fejsa, Pizzi, Rafa Silva; Taarabt, Seferovic.

Onze do V. Setúbal: Makaridze; Sílvio, Artur Jorge, Pirri e André Sousa; Leandrinho, Semedo e Nuno Valente; Hildeberto, Hachadi e Mansilla.