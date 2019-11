Boavista 0 - 1 FC Porto

Fábio Silva (FC Porto) remate com o pé direito no centro da área.Fábio Silva (FC Porto) sofreu uma falta na sua área.Falta sobre Marega (FC Porto).Mbemba (FC Porto) derruba Heriberto (Boavista) perto da grande área.Fora de jogo para o Boavista. Nikola Stojiljkovic (Boavista) em posição irregular após passe em profundidade para Fabiano.Já é conhecido o onze das equipas. Boavista e FC Porto defrontam-se no Estádio do Bessa XXI pelas 21h00.Bracali, Fabiano, Neris, Ricardo Costa e Dulanto; Rafael Costa, Ackah e Marlon; Stojiljkovic, Heriberto Tavares e Mateus.