Portimonense 0 - 1 FC Porto

Dragões procuram saltar provisoriamente para a liderança da Liga NOS.

17:31

Portimonense: Ricardo Ferreira; Tormena, Lucas Possignolo, Jadson, Rúben Fernandes; Dener, Pedro Sá, Lucas Fernandes; Tabata, Jackson Martinez, Aylton Boa Morte;

Pontapé de canto para o FC Porto.Manafá recebe cartão amarelo. Livre para o Portimonense defendido pela cabeça de Militão.Marega esteve perto de marcar o segundo golo dos dragões mas Ricardo Ferreira defende para alívio dos algarvios.Jackson cria perigo para Casillas!Remate de Aylton intercetado por Manafá.Recomeça a segunda parte no Estádio Municipal de Portimão.Termina a primeira parte do jogo entre o FC Porto e o Portimonense no Algarve. Dragões saem em vantagem sobre a equipa adversária.Árbitro dá um minuto de compensação.Herrera queixa-se de dores após ser derrubado por Jackson. Árbitro manda seguir a partida.Corona dribla e dá canto para o FC Porto.Livre para o Portimonense.Árbitro Fábio Veríssimo mostra cartão amarelo a Lucas Fernandes, do Portimonense, por falta sobre Danilo. Jogador falha o próximo jogo dos algarvios em Setúbal.Livre para o Portimonense.Aylton Boa Morte contra-ataca e deixa Portimonense perto do empate.Jogada de FC Porto ameaça as redes de Ricardo Ferreira.Falta de Lucas Possignolo sobre Marega. Alex Telles bate livre mas é cortado pelo Portimonense.Tabata cai num lance com Militão e árbitro marca pontapé de baliza.Manafá arrancou com velocidade em direção à baliza e cria perigo em Portimão.Livre para o FC Porto batido por Corona.Primeiro canto da partida para os algarvios. Soares desvia a bola e fica perto do autogolo.Danilo comete falta sobre Tabata.Livre para o Portimonense.de Brahimi inaugura o marcador e deixa os dragões em vantagem sobre os algarvios.Pede-se penálti para o FC Porto no Estádio Municipal de Portimão.Henrique substitui Rúben Fernandes no onze do Portimonense.Jogo interrompido em Portimão. Rúben Fernandes, do clube algarvio, queixa-se de dores devido a uma lesão muscular na coxa esquerda.Marega consegue encontrar espaço mas falhou tentativa de inaugurar o marcador.Falta de Lucas Fernandes sobre Danilo. Fábio Veríssimo pede que os ânimos se acalmem.Herrera serve Marega após simulação de remate mas passe falha ao lado da baliza.Fora de jogo assinalado a Tabata.Danilo arranca pelo meio e passa a bola a Alex Telles, que cede lançamento lateral.- Começa a partida entre o FC Porto e o Portimonense no estádio algarvio.---O FC Porto procura este sábado saltar provisoriamente para a liderança da Liga NOS, algo que poderá conseguir caso consiga empatar ou vencer em casa do Portimonense. Eis o onze que Sérgio Conceição vai apresentar esta tarde em Portimão.: Casillas, Manafá, Pepe, Éder Militão, Alex Telles, Corona, Herrera, Danilo, Brahimi, Soares e Marega;