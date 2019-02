Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Conheça o onze inicial do FC Porto para o embate da I Liga com o Tondela

Dragões procuram cimentar liderança.

20:11

A ausência de Brahimi é a principal nota de destaque no onze inicial que o FC Porto apresenta esta sexta-feira em Tondela, num jogo a contar para a I Liga.



O argelino ainda fez um teste prévio à partida, mas as indicações terão sido negativas, pelo que o criativo acabou por ficar nos suplentes.



Onze do FC Porto: Casillas, Manafá, Felipe, Pepe, Alex Telles, Otávio, Óliver, Herrera, Corona, Adrián e Fernando Andrade