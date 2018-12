Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica 0 - 0 AEK

Acompanhe ao minuto o jogo da Liga dos Campeões.

18:49

11' - Equipa do Benfica muito rápida a entrar na grande área do AEK. Mais um pontapé de canto para a comitiva portuguesa.



09' - Novo pontapé de canto para o Benfica, que parece entrar mais agressivo neste último jogo das águias na Liga dos Campeões.



08' - Falta cometida sobre Rafa Silva. Mais um livre para o Benfica.



06' - Pizzi sofre falta após um toque de um jogador do AEK. Livre para a equipa da Luz.



04' - Primeiro pontapé de canto do encontro para o Benfica. Cabeceamento de Jardel para a baliza do AEK, mas sem grande perigo.



02' - Primeiro lançamento do jogo para o AEK. Início de jogo com as duas equipas a testarem as equipas adversárias.



00' - Começa a partida no Estádio da Luz. Benfica recebe o AEK no adeus à Liga dos Campeões.



O Benfica, já sem hipóteses de qualificação para os oitavos de final, procura esta quarta-feira a segunda vitória no grupo E da Liga dos Campeões de futebol, na receção ao lanterna-vermelha AEK, da sexta e última jornada.



Os 'encarnados', que somam quatro pontos e já foram relegados para a Liga Europa, defrontam a formação grega, que ainda não pontuou e está eliminada das competições europeias, a partir das 20h00, num encontro que vai ser arbitrado pelo escocês Bobby Madden.



Onze do Benfica: Odysseas; André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo; Alfa Semedo, Pizzi e Gedson; Rafa, João Félix e Seferovic.