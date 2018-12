Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica luta por prestígio e dinheiro na Champions

Rui Vitória quer somar os 2,7 milhões correspondentes ao triunfo.

O Benfica defronta esta quarta-feira o AEK, no Estádio da Luz (20h00), no último jogo da Liga dos Campeões.



"Queremos vencer e somar mais três milhões de euros [a vitória são 2,7 milhões]. É o que nos motiva: ganhar pelo prestígio e terminar com sete pontos", disse Rui Vitória, na antevisão da partida frente aos gregos. Um jogo que não interfere na classificação do grupo: o Benfica ficará em 3º e segue para a Liga Europa.



O técnico dos encarnados não se quer focar na gestão do plantel, apesar da elevada carga de jogos entre dezembro e janeiro. "O calendário é muito denso, com pouco tempo de intervalo entre os jogos e pouco tempo de recuperação. É a nossa realidade, à qual estamos habituados".



Rui Vitória falou da participação dos encarnados na Liga dos Campeões.



"O Benfica entra sempre na fase de grupos para passar. Nos últimos 25 anos passámos poucas vezes e no ano passado também não conseguimos. Vamos para a Liga Europa. É a realidade que temos pela frente. Não é melhor ou pior, é esta que temos. Vamos tentar passar cada adversário que tivermos pela frente, sem fazer planos a longo prazo. É ir jogo a jogo, não vale a pena estar aqui a criar cenários", terminou.



"Vão dar-nos o controlo"

"À partida, o AEK vai jogar como na primeira volta. Vão dar-nos o controlo do jogo, que é o que gostamos de ter. No momento certo vamos procurar matar o jogo", disse João Félix.