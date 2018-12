Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Vitória quer somar "mais 3 milhões de euros para o Benfica"

Treinador do Benfica quer vitória frente ao AEK na Champions e já fala na Liga Europa.

Rui Vitória não esconde que, apesar de o Benfica já estar afastado da Liga dos Campeões e seguir para a Liga Europa, quer fechar a fase de grupos com uma vitória na quarta-feira frente ao AEK.



"É importante vencer amanhã porque queremos terminar a vencer, somar mais 3 milhões de euros para o Benfica. É o que nos motiva: o prestígio de querer ganhar, de terminar com 7 pontos", afirmou na conferência de imprensa de antevisão ao jogo na Luz.



Sobre as expectativas que tem para a Liga Europa, o treinador dos encarnados prefere... cautelas: "Primeiro queremos ganhar o jogo de amanhã, depois logo vamos ver qual é o adversário que nos calha no sorteio e, a partir daí, é pensar jogo a jogo. Tentar derrubar o adversário".



E prosseguiu: "O ano passado quisemos terminar nesse lugar (2.º do campeonato) para chegarmos à fase de grupos [da Champions]. Entrámos e não conseguimos passar e essa realidade leva-nos para a Liga Europa. Vamos com muita ambição mas pensando sempre e só jogo a jogo. O Benfica acredita sempre que poder passar a fase de grupos. Nos últimos 25 anos passámos poucas vezes. Agora é esta a nossa realidade. Não vamos dizer que é melhor ou pior. Não vale a pena fazer planos a longo prazo."



Calendário apertado



Questionado sobre o calendário apertado de jogos que o Benfica tem pela frente este mês de dezembro e em janeiro, Rui Vitória prefere não dar grande enfoque ao tema.



"Penso nisso de forma generalizada, não só para este jogo, mas para todos. O calendário de dezembro e janeiro é muito denso, com pouco tempo de intervalo entre os jogos, pouco tempo de recuperação, mas o jogo de amanhã não vai variar muito. É a nossa realidade à qual estamos habituados. Temos de preparar sempre a equipa de forma a que possamos estar o mais preparados possível".