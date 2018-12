Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Erros de arbitragem a favor do FC Porto alertam rivais

Benfica, Sp. Braga e Sporting atentos aos erros dos árbitros que têm favorecido o líder do campeonato.

Por Filipe António Ferreira | 09:45

As recentes arbitragens em jogos do FC Porto estão a preocupar os rivais Sporting, Sp. Braga e Benfica, apurou o Correio da Manhã.



Os clubes que estão logo atrás do campeão consideram que têm sido muitas as "coincidências" e que nesta altura esses "benefícios" alteram a "classificação".



O penálti cometido por Felipe sobre Nakajima no último FC Porto-Portimonense (4-1), sexta-feira, é mais um dos casos em discussão. O Benfica foi o primeiro a enviar uma exposição à FPF e Liga sobre os erros que beneficiaram os dragões desde o início da temporada.



Este sabado juntaram mais este lance ao protesto. Rui Vitória assumiu mesmo que os erros que têm favorecido o FC Porto "adulteram a tabela classificativa".



Também o Sp. Braga está muito atento ao que se tem passado com as arbitragens. "Dois jogos consecutivos com penáltis por assinalar contra o FC Porto são coincidências as mais", disse ao CM fonte do emblema minhoto reforçando: "Sentimo-nos prejudicados".



O Sporting não comenta oficialmente mas garantiu estar atento, apurou CM.



A lista de erros que o Benfica publicou começa na 2ª jornada no Belenenses-FC Porto (águias dizem que o lance do penálti do 2-3 foi mal assinalado).



Depois, no jogo seguinte, no Dragão com o V. Guimarães (2-3) em que a comunicação com o VAR falhou o que possibilitou o golo irregular de André Pereira.