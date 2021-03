O Benfica venceu em casa do Sporting de Braga 2-0, em jogo da 24.ª jornada da I Liga de futebol, ascendendo ao terceiro lugar, por troca com o seu adversário de hoje.

Golos de Rafa (45+3) e de Seferovic (56), que 'assinou' o seu 14.º no campeonato e ficou a apenas um golo do sportinguista Pedro Gonçalves na lista dos melhores marcadores, construiram o resultado do encontro, perante um Sporting de Braga que cedo ficou reduzido a 10, depois da expulsão, por duplo amarelo, de Fransérgio, aos 39.

Com esta vitória, o Benfica subiu ao terceiro lugar, com 51 pontos, menos três do que o FC Porto, segundo, e 13 do que o Sporting, líder, enquanto os bracarenses baixaram ao quarto lugar, com 50.

GOLO! SL BENFICA, SEFEROVIC AOS 56', SC BRAGA 0-2 SL BENFICA

GOLO! SL BENFICA, RAFA AOS 45'+2', SC BRAGA 0-1 SL BENFICA

Jogo Em direto

Fim da 2ª parte

Fim de jogo

90' Canto para o Benfica.

90' Pizzi volta a procurar o 3-0, mas vê o remate ser desviado.

90' Rafa Silva Sai Everton Entra

90' A. Taarabt Sai Gabriel Entra

90' Diogo Gonçalves Sai Gilberto Entra

89' Pizzi remata após um passe de Taarabt, mas o disparo sai ao lado.

82' Agora é João Novais que tenta a sorte. O médio dispara de longe, mas por cima. Os minhotos estão numa boa fase.

81' O Sp. Braga ameaça o golo. Sporar executa um forte remate, mas Helton Leite estava atento e defendeu.

79' Pontapé de canto para o Sp. Braga, depois de um corte de Seferovic dentro da área na sequência de um livre.

78' Sporar tenta aproveitar uma aberta para rematar, mas o disparo sai para fora.

75' Lucas Verissimo Sai Jardel Entra

71' O Sp. Braga procura reduzir a desvantagem, mas o remate de Ricardo Esgaio é pouco perigoso.

70' Weigl comete uma falta sobre Sporar e vê o amarelo.

67' Matheus nega o bis a Seferovic. E seria um grande golo. O avançado fez um salto de peixe para cabecear uma bola a meia altura e o guarda-redes teve de se aplicar.

66' Há canto para o Sp. Braga, cedido por Diogo Gonçalves.

65' Pizzi vê o cartão amarelo após uma falta sobre João Novais. É o quinto na Liga. O médio falha assim o jogo frente ao Marítimo.

63' Gian-Luca Waldschmidt Sai Pizzi Entra

63' Lucas Piazon Sai Andraz Sporar Entra

60' Taarabt tenta rematar a meia altura, mas a bola sai muito por cima.

56' GOLOOO DO BENFICA! Seferovic faz o 2-0. O avançado foi desmarcado por Rafa e rematou cruzado, a partir do lado direito, com o pé esquerdo. O suíço somou o 14º golo na Liga.

56' Ricardo Horta remata para fora. A bola saiu longe da baliza de Helton Leite.

51' Rafa remata ao lado ainda de fora da área. Andou à procura do bis.

50' Bruno Rodrigues ainda tenta a recarga de cabeça, mas a bola acaba nas mãos de Helton Leite.

50' João Novais acerta na trave. O médio teve direito a um livre ainda longe da baliza de Helton Leite, mas mesmo assim foi capaz de criar o remate mais perigoso do Sp. Braga.

Início da 2ª parte

Intervalo

45' GOLOO DO BENFICA! Rafa abre o marcador. O avançado ficou desmarcado depois de um belo passe de Seferovic e atirou para dentro da baliza. Os bracarenses ficam a protestar algo, mas o golo é mesmo validado.

45' Diogo Gonçalves vê o amarelo após falta sobre Galeno.

45' Helton Leite salva as águias após um erro de Otamendi. O central recebeu a bola e fez um mau atraso para o guarda-redes. Piazón ficou com a bola, mas o brasileiro fez a defesa.

43' Abel Ruiz Sai João Novais Entra

42' Grimaldo apanhado em fora-de-jogo.

39' Fransérgio vê o cartão vermelho. O médio não viu Rafa chegar e acertou-lhe com o pé. João Pinheiro deu-lhe o segundo cartão amarelo.

38' Grande defesa de Matheus. Seferovic cabeceia na sequência de um livre e o guarda-redes nega o golo ao avançado.

31' Rafa foi apanhado em fora-de-jogo depois de um passe de Diogo Gonçalves.

27' Fransérgio faz falta sobre Waldschmidt e vê o cartão amarelo.

24' A marcação do penálti foi anulada. Seferovic estava em fora-de-jogo.

16' Otamendi leva um cartão amarelo ao cometer uma falta sobre Galeno. Pouco antes, Ricardo Horta deixou Lucas Veríssimo para trás e o central brasileiro parou.

16' Waldschmidt remata após uma boa combinação com Grimaldo. No entanto, o disparo sai contra Bruno Rodrigues.

13' Novo fora-de-jogo assinalado ao avançado suíço.

12' Seferovic apanhado em fora-de-jogo após receber uma bola de Helton Leite.

10' Ricardo Esgaio apanhado em fora-de-jogo após um passe de Fransérgio.

10' Grimaldo remata para a defesa de Matheus na primeira grande oportunidade do jogo. O lateral foi desmarcado após Waldschmidt temporizar e colocar-lhe um passe nas costas da defesa bracarense.

6' O Sp. Braga procura explorar as costas da defesa, mas Abel Ruiz é apanhado em posição irregular depois de um passe em profundidade. De qualquer das formas, o passe saiu demasiado em força e Helton Leite já havia resolvido o lance.

5' Fora-de-jogo assinalado a Galeno, depois de um passe de Abel Ruiz.

Início 1ª parte

