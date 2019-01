Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting 2-1 Moreirense

Leões tentam vencer para não deixar FC Porto, Benfica e Braga fugir na classificação. Acompanhe ao minuto.

17:04

35' - Árbitro valida o golo do Moreirense. 2-1 no marcador.



34' - Golo do Moreirense. Heriberto marca na sequência de um lance em que Bas Dost cai na área, o jogo está parado para se ouvir o VAR.



31' - Bas Dost cai na área após contacto com Iago Santos. Muitos protestos em Alvalade. Para já, o jogo prossegue.



30' - Ristovski ganha a linha de fundo, mete na área, mas Bas Dost falha completamente o alvo.



30' - Remate de Chiquinho mas vai diretamente para as mãos de Renan.





26' - Golo do Sporting. Bruno Fernandes aumenta a vantagem em Alvalade.





23' - Heriberto tentava lançar o contra-ataque mas Gudelj afasta o perigo.



22' - Boa combinação do ataque leonino mas surge um corte na altura do remate.





21' - Moreirense continua a criar algum perigo perto da área dos leões. Desta feita foi Coates a cortar o lance de cabeça.



18' - Renan sai mal da baliza e é Acuña que salva o Sporting de sofrer o primeiro.



18' - Coates corta um remate e a bola vai para canto.



16' - Bas Dost recebe um passe à entrada da área mas decide mal e entrega a bola ao guarda-redes do Moreirense.



14' - Arsénio leva o Moreirense para a frente mas o último passe sai mal. Lançamento para o Sporting.



11' - Heriberto a forçar uma entrada pela linha e cria a primeira jogada de maior perigo da equipa de Ivo Vieira.



10' - Afasta a defesa do Moreirense.



9' - Bas Dost consegue fazer o remate mas a bola é cortada por Halliche. Canto para o Sporting.



8' - Arsénio cai na área do Sporting. Pedem penálti os jogadores da equipa de Moreira de Cónegos.





5' - Acuña coloca na área e Diaby falha o cabeceamento completamente sozinho na área do Moreirense.





4' - Fábio Pacheco comete falta sobre Wendel que fica com queixas. Livre para o Sporting.



3' - Golo do Sporting. Nani de cabeça a inaugurar o marcador em Alvalade.





1' - Canto para o Sporting.



0' - Começa a partida.



Os onzes oficias de Sporting e Moreirense para o jogo deste sábado a contar para a Liga Portuguesa.



Onze do Sporting: Renan; Ristovski, Coates, Mathieu, Acuña; Gudelj, Wendel, Bruno Fernandes; Nani, Diaby e Dost



Onze do Moreirense: Jhonatan; Alberto, Dos Santos, Halliche, Rúben Lima; Chiquinho, Loum, Fábio Pacheco, Pedro Nuno; Heri e Arsénio