Já é conhecido o onze do Benfica para o jogo com o V. Guimarães marcado para as 20 horas no Estádio D. Afonso Henriques.Odysseas; Lucas Veríssimo, Otamendi e Morato; Gilberto, Gabriel, Taarabt e Nuno Tavares; Pedrinho, Darwin e Seferovic.