Cortejo fúnebre de Mário Dias passou pela Luz e Benfica prestou homenagem. Veja as imagens

O Benfica homenageou esta quinta-feira junto à rotunda Cosme Damião, nas imediações do estádio da Luz, o antigo vice-presidente Mário Dias, considerado o impulsionador do novo estádio, inaugurado em 2003, e antes do funeral do ex-dirigente.

Mário Dias morreu no domingo, vítima de doença prolongada, e esta quinta-feira foi prestada uma homenagem ao antigo vice-presidente, com o cortejo fúnebre a parar junto ao estádio, antes de prosseguir para o crematório nos Olivais.

Uma cerimónia em que marcaram presença várias figuras do Benfica, entre as quais o presidente do clube, Luís Filipe Vieita, os 'vices' Varanda Fernandes e José Eduardo Moniz, ou o administrador Domingos Soares de Oliveira.

"Sem ele esta obra magnífica jamais existiria. A construção do novo Estádio da Luz representou um momento de viragem na história do Benfica. Mário Dias tem direito a figurar na galeria dos nossos melhores", considerou José Eduardo Moniz.

Ainda hoje, antes do início do jogo entre Benfica e Rangers, da terceira jornada do grupo D da Liga Europa e com início às 17:55 no estádio da Luz, será respeitado um minuto de silêncio em memória de Mário Dias.