Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

CR7 faz subir preços de bilhetes em Itália

Ingressos chegam até aos 438 euros no jogo frente ao Parma, a contar para a terceira jornada da liga italiana.

Por Ricardo Miguel Costa | 09:28

A chegada de Cristiano Ronaldo à Juventus está a gerar a loucura não só nos adeptos 'bianconeros'. Todos querem ver o melhor do Mundo em ação e há adeptos que pagam fortunas por um bilhete.



O preço dos ingressos para ver CR7, de 33 anos, a atuar frente ao Parma (3ª jornada da liga italiana dia 2/09), no estádio Ennio Tardini, chegam já aos 438 euros. A lotação já está esgotada, e agora são os sites de revendas que fazem aumentar exponencialmente os valores. Esta prática é permitida em Itália, e os ingressos que foram vendidos no site oficial do Parma, por 25 euros, estão agora disponíveis por 178. Os bilhetes de 60, são cobrados a 199 euros, e os de 100, custam 386 euros. Os mais caros, que são adquiridos por 150 no site oficial, podem chegar até aos 438 euros.



A transferência de Cristiano Ronaldo mexeu, e de que maneira, com as contas do futebol italiano, e até os clubes mais pequenos beneficiam da chegada do craque português. A Juventus também já tinha anunciado a venda dos 29 300 lugares cativos do seu estádio, o Allianz Stadium. Os ingressos para a estreia do português, frente ao Chievo, já esgotaram. Por este andar, onde quer que vá jogar a Juventus e CR7, haverá sempre a certeza de casa cheia.



O português assinou quatro temporadas pela Juve depois de nove épocas no Real Madrid e a troco de 117 milhões de euros.



Início dos treinos amanhã

Cristiano Ronaldo começa a treinar amanhã em Turim. O melhor jogador do Mundo já chegou das férias, e vai dar início à preparação para a nova época, no centro de treino da Juventus. O jogador ainda não vai estar às ordens de Massimiliano Allegri, na digressão da equipa, nos Estados Unidos. Os 'bianconeros' vão jogar ainda com o MLS All-Stars, no dia 2 de agosto, e com o Real Madrid (ex-clube de Ronaldo), a 4. O português vai começar a treinar com os restantes mundialistas que voltaram de férias.



PORMENORES

Casa numa colina

O português escolheu uma residência para viver com a esposa Georgina Rodríguez e os filhos, no topo de uma colina de Turim, com vista para os Alpes.



915 jogos disputados

Jogou pelo Sporting, Manchester United e Real Madrid. Em 915 jogos marcou 658 golos.



Cinco Bolas de Ouro

Ronaldo foi eleito o melhor jogador do Mundo por cinco vezes, uma pelo Manchester United (2008), e quatro pelo Real Madrid (2013, 2014, 2016 e 2017).