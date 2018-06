Cristianinho joga com o pai após partida na Luz

Filho de CR7 acabou por surpreender com um golo... "à Ronaldo".

22:36

Portugal venceu esta quinta-feira a Argélia no Estádio da Luz por 3-0. No entanto, os golos que mais deram que falar aconteceram depois do apito final, altura em que Cristiano Ronaldo e Cristianinho usaram o campo vazio para trocar passes e atirar à baliza.Cristianinho deu nas vistas ao marcar um golo soberbo, mesmo "à Ronaldo", que até deixou o pai boquiaberto. O momento foi captado em vídeo e rapidamente se tornou viral.Quem sai aos seus...