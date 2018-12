Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristiano Ronaldo ataca Real Madrid

Português diz que o plantel da Juventus é mais humilde.

Por Ricardo Miguel Costa | 09:33

"Posso afirmar que este grupo da Juventus é o melhor em que já joguei. Aqui somos uma equipa, noutros lugares alguém sente-se melhor do que os outros, mas aqui estamos todos na mesma linha, eles são humildes e querem vencer. É muito diferente, é mais uma família", disse Cristiano Ronaldo em entrevista ao jornal italiano ‘Gazzetta dello Sport’.



O craque português mostra-se desiludido por não ter conquistado a sexta Bola de Ouro da carreira, mas não faz do troféu uma obsessão. Ronaldo deu ainda os parabéns ao vencedor Luka Modric, antigo companheiro do Real Madrid.



"Acho que mereço ganhar a Bola de Ouro todos os anos, trabalho para isso. Mas se não ganhar não é o fim do mundo. Respeito a decisão. Tenho amigos fantásticos, família, e jogo num dos melhores clubes do Mundo, acham que vou para casa chorar? Parabéns ao Modric, ele mereceu", disse ainda Cristiano Ronaldo.



"Gostava que Messi viesse para itália"

"Joguei em Inglaterra, Espanha, Itália, Portugal, na Seleção, enquanto Messi ainda está em Espanha. Para mim, a vida é um desafio, gosto de fazer as pessoas felizes. Gostava que um dia o Messi viesse para Itália. No entanto, se está feliz, eu respeito. Messi é um jogador fantástico", disse Cristiano Ronaldo, lançando assim o desafio ao eterno rival argentino Lionel Messi, do Barcelona.