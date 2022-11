Cristiano Ronaldo atinge os 500 milhões de seguidores no Instagram

Cristiano Ronaldo torna-se a primeira pessoa a atingir os 500 milhões de seguidores no Instagram, mais 124 milhões do que o seu rival mais próximo no 2.º lugar… Lionel Messi.

Parabéns".



Cristiano Ronaldo continua a bater recordes dentro e fora de campo, tornando-se a primeira pessoa no mundo a atingir os 500 milhões de seguidores na rede social Instagram.O futebolista português aumentou a vantagem para o seu eterno rival, Lionel Messi, que tem 'apenas' 376 milhões de seguidores, o que faz com que seja a segunda pessoa mais seguida.A polémica entrevista de duas partes concedida por Ronaldo a Piers Morgan parece não ter afetado a popularidade do astro português, que continua a bater recordes e a somar seguidores no Instagram.Piers Morgan utilizou o Twitter para felicitar Ronaldo por mais uma conquista: "

No ranking de personalidades mais seguidas no Instagram, Kylie Jenner está em terceiro lugar, seguida de perto por Selena Gomez e Dwayne 'The Rock' Johnson. Neymar e Lebron James são os atletas mais seguidos depois de Ronaldo e Messi, embora nenhum deles esteja no top 10.