Cristiano Ronaldo diz que não vai deixar o filho de 11 anos ter telemóvel

Cristiano Ronaldo revelou que ainda não deu um telemóvel ao filho Cristiano Jr porque não quer que ele se torne "obcecado por tecnologia".

O craque português de 36 anos falou sobre o impacto da tecnologia no Al Wasl Plaza, no Dubai, após receber o prémio de Melhor Marcador de Todos os Tempos do Globe Soccer e admitiu que a geração mais jovem tem uma afinidade maior com os 'gadgets', avançou o The Sun.

"Definitivamente, isso ajuda muito. Ajudou-me a mim e às pessoas em todo o mundo, e acho que temos de tirar vantagem disso, mas não devemos ficar obcecados", disse CR7.



"O meu filho mais velho vai fazer 12 anos em breve e pergunta-me a toda a hora: 'Pai, posso ter um telemóvel?'. Eu respondo-lhe: 'Cristiano, tens tempo'", acrescenta.



Em 2017, Ronaldo também recusou os pedidos do filho para ter um telemóvel e justificou que não lhe quer dar a ideia de que é fácil conseguir o que se quer.



"Quero transmitir ao meu filho a ideia de que não é fácil conseguir o que quer. A educação é a melhor coisa que eu lhe posso dar."



Cristiano Jr, apelidado de Cristianinho, faz 12 anos em Junho e é fruto de uma relação do pai com uma mulher anónima, que aconteceu antes do internacional português conhecer a atual companheira Georgina Rodriguez.