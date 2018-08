Cristiano Ronaldo: "Na Madeira tinha dois pares de sapatos"

Craque mostra-se orgulhoso do seu passado e diz que tudo na vida "aconteceu por um motivo".

Cristiano Ronaldo é um dos atletas mais acarinhados pela Nike e até dá nome a uma linha de ténis da marca norte-americana. Mas nem sempre foi assim, conforme recordou na recente viagem que fez à China, no âmbito de uma ação de promoção do patrocinador, conta o Record "Quando era miúdo, na Madeira, tinha dois pares de sapatos. Uns para levar para a escola, outros para jogar futebol", revelou o avançado português da Juventus, que se mostra orgulhoso do seu passado."Foram momentos difíceis, mas penso que a diferença é que quando se cresce a viver momentos complicados sabemos a diferença entre uma vida difícil e uma vida normal. Tudo na minha vida aconteceu por um motivo. Hoje tenho a minha própria linha de sapatos Nike...", acrescentou.Cristiano Ronaldo, um grande fã de ténis (sobretudo brancos...), guarda muitas das botas que usou ao longo da carreira. "É a minha história, tenho de guardar algumas memórias... Tenho muitas botas em casa e no meu museu."