Cristiano Ronaldo não perdeu ritmo competitivo com as miniférias de Natal e assinalou o primeiro jogo em 2021 com um bis. Os dois golos na vitória (4-1) de este domingo da Juventus frente à Udinese, para a Liga italiana, elevam a contabilidade do avançado português ao longo da carreira para 758 remates certeiros. E assim CR7 passou a ter mais golos em jogos oficiais do que Pelé (757), histórico avançado brasileiro que brilhou pela sua seleção e pelo Santos.









A partida deste domingo, em que Ronaldo também fez uma assistência, foi a sexta esta época em que bisou no campeonato italiano. Feito que também lhe valeu a liderança isolada dos melhores marcadores da Liga transalpina: tem 14 golos, mais dois do que Lukaku (Inter).

A Juventus voltou a não deslumbrar mas soube aproveitar os erros defensivos da Udinese para construir uma vitória segura. Pressionada pelo triunfo do Milan (2-0 na deslocação a Benevento, com Rafael Leão a marcar um dos golos), a equipa de Turim não deixou que o fosso para o líder se agravasse - está a 10 pontos de distância, embora a Juve tenha um jogo em atraso com o Nápoles.





Já a Roma, orientada por Paulo Fonseca, derrotou (1-0) a Sampdoria. O Inter goleou (6-2) em casa o Crotone, que se apresentou com o Pedro Pereira a titular.