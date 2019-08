Danilo entre as escolhas de Sérgio Conceição para a partida frente ao Krasnodar

O FC Porto vai enfrentar esta terça-feira o FC Krasnodar numa partida a contar para a Liga dos Campeões. O jogo está agendado para as 20h00 no Estádio do Dragão.



Onze oficial do FC Porto: Marchesin, Saravia, Pepe, Marcano, Alex Telles, Danilo, Sérgio Oliveira, Corona, Luis Díaz, Nakajima e Marega

