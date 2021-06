O bis frente a Itália, no Europeu de sub-21, catapultou o avançado Dany Mota para o topo da atualidade. Os seus dois golos abriram caminho para a vitória (5-3). Filho de emigrantes, Dany nasceu no Luxemburgo e formou-se no Pétange. Aos 17 anos já jogava em Itália, no Vistus Entella.A Juventus reparou nele e mudou-se para Turim onde jogou (época 2019/20) nos sub-23, e conheceu Ronaldo.Benfiquista assumido, não nega a vontade de um dia representar o clube da Luz. E sempre que pode, regressa a casa, no Luxemburgo, para matar saudades da família.