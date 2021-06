Defesa Henrique Gomes prolonga contrato com o Gil Vicente até 2023

O lateral esquerdo Henrique Gomes renovou o contrato que o liga ao Gil Vicente até ao final da temporada 2022/23, informou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol, através da rede social Facebook.

Após duas épocas a competir no escalão principal pelos 'galos', com 36 jogos disputados e um golo marcado, o jogador, de 25 anos, decidiu permanecer no emblema da cidade natal, Barcelos, tendo salientado que o interesse gilista na continuidade foi "um voto de confiança" no seu trabalho.

"O prolongamento do contrato é um voto de confiança, é ver que o que eu tenho feito até aqui foi bem feito. O reconhecimento disso é muito bom, e estou cá para que esse reconhecimento seja de ambas as partes", disse, num vídeo publicado pelo clube.

À exceção das passagens pelo Sporting de Braga (2008/09) e Marinhas (2009/10), Henrique Gomes cumpriu a formação no Gil Vicente e, além de sentir um "orgulho imenso" por representar a equipa principal dos barcelenses, confessou ser "incrível" poder jogar com atletas que já apoiou a partir da bancada.

"Conhecer o clube desde muito cedo tornou tudo ainda mais fácil, por causa daquilo que sinto por este clube. Vibrei com muitas vitórias, joguei com colegas meus pelos quais já 'puxei' na bancada. É incrível para quem está de fora e depois vive o 'sonho' por dentro", vincou.

O defesa estreou-se na I Liga durante a época 2019/20, depois de ter jogado no Campeonato de Portugal, pelo Santa Maria, em 2014/15, e pelo Vilaverdense, entre 2015/16 e 2017/18, e ainda na II Liga, pelo Sporting da Covilhã, na temporada 2018/19.

Henrique Gomes é o terceiro jogador a renovar contrato com o Gil Vicente, na antecâmara da edição 2021/22 da I Liga, após o defesa central e capitão de equipa Rúben Fernandes ter acordado a continuidade até junho de 2022 e o médio Vítor Carvalho ter prolongado a ligação até 2024.