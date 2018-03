Denúncia anónima no MP por alegado aliciamento a jogadores do U. Madeira

Numa altura em se fala de suspeição sobre alguns resultados, treinador Ricardo Chéu defendeu o plantel.

O jornal Record apurou que esta semana foi feita uma denúncia anónima no Ministério Público (MP) sobre alguns resultados e alegadas tentativas de aliciamento a alguns jogadores do União da Madeira, embora não se sabendo em que partidas e quais os clubes em causa, ainda que seja natural que envolva equipas que lutam pela subida à Liga NOS. O MP estará mesmo atento a esta situação, devendo haver observação muito particular em algumas partidas, para confirmar ou não se este clima de suspeição, que volta a surgir nos corredores do futebol português, será real. Os responsáveis unionistas não quiseram comentar esta matéria, apenas afirmando que estão atentos e que acreditam no seu grupo de trabalho.

O União joga no sábado uma importante 'cartada' com vista à permanência na 2.ª Liga. Os madeirenses estão numa fase negativa de resultados e pela frente está um candidato à subida, um Arouca que vem de duas vitórias consecutivas. Acerca da alegada suspeição à volta do seu grupo de trabalho, Ricardo Chéu foi frontal.



"Tenho de controlar a gestão de expectativas, gerindo esses 'sururus' que começa a haver, pois os jogadores estão sempre pressionados. Infelizmente, nestas últimas jornadas, o erro pode acontecer. Sabemos que o ser humano também erra, mas olho sempre para o lado profissional do jogador, acreditando sempre no seu profissionalismo. A partir do momento em que sinta que um atleta possa tentar fazer algo que não faz parte do plano do jogo, ai eu estarei cá para apontar o dedo. O treinador, os próprios colegas de equipa, vamos estar atentos a esse tipo de situações. Temos de acreditar no lado humano e profissional dos nossos jogadores. Temos um grupo fechado e não vamos permitir que alguém entre nesse espaço, pois os atletas já estão avisados", disse o treinador unionista.



Quando questionado sobre se acredita que estão a haver "jogos de bastidores", Ricardo Chéu sublinha que tem a crença de que no seu grupo não existem "batoteiros": "Infelizmente no futebol acontecem coisas que não conseguimos controlar. Por experiência, embora sendo um jovem treinador, posso dizer que houve casos públicos que não são positivos para o futebol, nem para a nossa sociedade. Muitas vezes somos acusados de injustiças. Acredito que os jogadores percebem que todos os focos estão voltados para eles, principalmente nesta fase de decisões. Não acredito que algum jogador queira ficar manchado na sua vida profissional e pessoal, pois isto traz algo mais que o ser apenas um profissional de futebol. Não acredito que neste grupo possa haver batoteiros. Se isso acontecer, certamente serão afastados de forma natural das coisas, pois no futebol temos de colocar os verdadeiros e apelar à verdade desportiva.