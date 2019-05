Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Desp. Aves é o campeão da Liga Revelação

Avenses terminaram com mais um ponto do que leões.

Por Sara Guterres | 09:15

O Desp. Aves tornou-se esta quarta-feira no primeiro campeão português da Liga Revelação (sub-23), ao empatar (1-1) em casa do Sp. Braga, mas a festa só começou após o triunfo do Estoril sobre o Rio Ave.



A formação de Vila das Aves partiu para a última ronda com apenas um ponto de vantagem sobre o Rio Ave e três sobre o Sporting - ambos rivais diretos na luta pelo título.



Certo é que os avenses beneficiaram da derrota caseira dos vila-condenses frente ao Estoril (2-1) e de nada valeu o triunfo dos leões (4-2) frente ao Benfica, que precisavam de um deslize do Desp. Aves frente aos bracarenses.



"É um sentimento indescritível, uma carga emocional muito grande. Temos a sina de ser até ao último minuto, tem sido assim a marcar e a sofrer golos, a ganhar e a empatar, mas acabámos por ser uns justos vencedores, como seriam o Rio Ave e o Sporting", disse Leandro Pires, treinador do Desp. Aves, que destacou ainda o "caráter, ambição, determinação e qualidade" dos seus jogadores.



O Desp. Aves fechou a prova com 43 pontos, mais um do que o Sporting (2º) e dois do que o Rio Ave (3º). O Estoril (41 pontos) foi o 4º, à frente do Benfica (32) e Sp. Braga (28).



Sporting vence Benfica (4-2) em Alvalade

O Sporting venceu ontem o Benfica (4-2) no dérbi da última jornada da Liga Revelação. Os leões entraram fortes com golos de Paulinho (8’), Marco Túlio (14’) e Pedro Mendes (24’).



O Benfica reduziu na 2ª parte por Diogo Pinto (56’, g.p.), mas pouco depois o capitão Tomás Silva voltou a dilatar a vantagem leonina. Aos 78’, Anthony Carter fechou o resultado.



O Sporting terminou no 2º lugar com menos um ponto do que o campeão Desp.Aves.



PORMENORES

Taça de Portugal

Na época passada, o Desp. Aves fez história ao conquistar a Taça de Portugal. Venceu o Sporting por 2-1 na final no Jamor.



Taça sub-23 no sábado

Os quartos de final da Taça Revelação jogam-se este sábado, com o campeão Desp. Aves a defrontar o Marítimo. Seguem-se as meias-finais (dia 7 de maio) e a final (dia 11).



Fernando Gomes elogia

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, saudou o Desp. Aves. O dirigente considerou ainda que a prova foi "plena de emoção".