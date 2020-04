Dias Ferreira, ex-dirigente do Sporting, hospitalizado com coronavírus

O antigo-dirigente do Sporting, José Dias Ferreira, está infetado com coronavírus.Dias Ferreira contraiu o novo coronavírus e está internado numa unidade hospitalar de Lisboa. A informação foi avançada pelo filho do antigo presidente da mesa da Assembleia Geral do Sporting à Rádio Renascença."Apercebeu-se [da doença] há cerca de 15 dias. Antes ainda do Estado de Emergência, nem ele consegue determinar bem. Terá sido contagiado em alguma deslocação, em algum sítio onde esteve, em alguma diligência que fez. Embora não seja o importante já neste momento", contou Carlos Dias Ferreira, assegurando que o ex-candidato à liderança do Sporting, de 72 anos, "está a recuperar bem e há de ser apenas uma questão de tempo para regressar a casa e completar em casa a sua recuperação".