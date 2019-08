Diretor da Fiorentina diz que Bruno Fernandes vai sair para o Real Madrid por 70 milhões

A Fiorentina estava interessada na contratação de Raphinha, conforme o próprio treinador Vincenzo Montella confessou há alguns dias, mas ao que parece o brasileiro está de pedra e cal no Sporting... tudo por causa de Bruno Fernandes.É que, segundo revelou esta sexta-feira Daniele Pradè, o extremo está 'preso' aos leões devido a uma suposta transferência já acordada para que o médio português rume ao Real Madrid por 70 milhões."O Raphinha vai sair do mercado porque o Bruno Fernandes vai sair para o Real Madrid por 70 milhões de euros", declarou o diretor desportivo da turma viola.O processo relativo à transferência de Bruno Fernandes deverá ficar concluído a seguir ao jogo com o Rio Ave, na certeza de que o capitão continuará a ser jogador do Sporting por mais uma época, com condições contratuais melhoradas.