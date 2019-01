Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Diretor da SIC nega Bruno de Carvalho no programa 'Dia Seguinte'

Ricardo Costa afirma que nome do ex-presidente do Sporting nem foi colocado como hipótese.

A SIC Notícias transmite esta segunda-feira o último 'O Dia Seguinte' com José Guilherme Aguiar, Paulo Andrade e Rui Gomes da Silva.



O programa desportivo, que existe há 15 anos na estação de Carnaxide, continua na próxima semana com o mesmo nome, mas com um painel diferente. Um dos nomes que começou a circular nas redes sociais para ser novo comentador é o de Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting, prontamente negado por Ricardo Costa.



"Não vale a pena perder tempo com nomes que não se colocam sequer como hipótese", escreveu o diretor de informação da SIC no Twitter em resposta a Luís Paixão Martins, avançou o jornal Record.